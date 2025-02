Anconatoday.it - Annunci sessuali per attirare le vittime: «Pagate o diciamo a tutti cosa cercate online». Coppia in arresto

Leggi su Anconatoday.it

Minacce, paura e ricatti: è questo lo scenario in cui si sono trovate almeno cinque persone, costrette a pagare per evitare che venissero resi pubblici i propri interessi per il sesso a pagamento. Una, lui 29 anni e lei 27, è stata arrestata dai Carabinieri di Ancona con l’accusa di.