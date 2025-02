Ilrestodelcarlino.it - Annunci sessuali per attirare i clienti poi il ricatto: arrestata giovane coppia

Ancona, 27 febbraio 2025 - Attiravano iconpoi li ricattavano in cambio di denaro. È statadi ventenni. La donna aveva il compito di “agganciare” le vittime promettendo prestazionia pagamento. mentre l’uomo le ricattava minacciando di screditarle in pubblico. Questo era lo schema della, 29 anni lui e 27 anni lei, fermata dai carabinieri di Ancona in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Macerata poiché ritenuti responsabili in concorso tra loro di almeno cinque estorsioni (oltre a una tentata), nonché di un episodio di violenza privata aggravata, per aver minacciato e costretto le vittime a versare somme di denaro in loro favore. Le scrupolose indagini condotte dalla stazione dei carabinieri di Ancona principale hanno avuto inizio nel settembre 2024 quando la prima vittima, un quarantatreenne di Osimo, si era rivolta ai militari dopo aver subito un’estorsione.