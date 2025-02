Unlimitednews.it - Anm Palermo “Sciopero magistrati a difesa principi della Costituzione”

(ITALPRESS) – “E’ unoper lae adeifondamentali ivi consacrati. Primo tra tutti quello di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. Fosse dipeso da noi ben volentieri avremmo trascorso la giornata di oggi in udienza, ma il momento è talmente grave che non possiamo fare altrimenti”. Così Giuseppe Tango, presidente Anm, a margine delloodierno che si è svolto nei pressi del Tribunale di. “Inon stanno scioperando per interessi di corporazione o di categoria, ma avvertono piuttosto che la riforma, in discussione oggi in Parlamento, possa rendere un cattivo servizio alle istanze di giustizia dei cittadini, dando loro minore tutela e minore garanzia, senza però risolvere uno, dico soltanto uno, dei problemigiustizia in concreto.