Spettacolo.periodicodaily.com - “Angelo” è il nuovo singolo di Goliardo

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

” è il quarto singolo in uscita dell’artista napoletano, sotto BruTaLabel.“” di, Un Viaggio tra Paure e SperanzeL’artista napoletanotorna con il suo quarto singolo, “”, pubblicato sotto l’etichetta BruTaLabel. Questo brano, dal forte impatto cantautorale, si distingue per la sua narrazione schietta e diretta, richiamando atmosfere del famoso film “Mio fratello è figlio unico”. La canzone si presenta come un vero e proprio pugno nello stomaco, capace di colpire l’ascoltatore con la sua crudezza e autenticità.Un Racconto Intenso e Coinvolgente“” si caratterizza per una scrittura ricca di dettagli e accorgimenti testuali, tipici dello stile di. L’artista, nato nel 2003, ha dimostrato in più occasioni la sua abilità nel focalizzarsi su micro-inquadrature della realtà, passando dal particolare al generale, un processo che permette di affrontare tematiche profonde e complesse.