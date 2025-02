Angeli e algoritmi | a Napoli l’Intelligenza Artificiale abbraccia l’Umanità

Leggi su Ildenaro.it

Come non sentirsi attratti da un master che parla al cuore della macchina? Per chi è cresciuta amando la filosofia grazie a Luciano De Crescenzo, l’ingegnere che parlava di anime e di amore, l’idea di un’intelligenzacon un’anima è irresistibile. “Siamo tutticon un’ala soltanto: possiamo volare soloti”, scriveva De Crescenzo, un invito a riflettere sull’importanza della collaborazione e del. E in effetti, “Va’ dove ti porta il cuore”, ammoniva Susanna Tamaro, quel cuore che ci conduce sovente in luoghi inattesi, dove l’innovazione tecnologica si fonde con la humanitas. Presso l’Università Federico II diha preso vita da qualche anno un progetto singolare: il primo master che addestra le macchine a “parlare con il cuore”.” Il master che tocca le corde emotive delle macchine: il Master in Human-Centered Artificial Intelligence (HCAI).