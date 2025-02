Ancora un tie break fatale contro Milano per la Savino Del Bene

Leggi su Corrieretoscano.it

Numia Vero VolleyDelScandicci: 3-2 (25-22, 19-25, 25-21, 21-25, 15-11)NUMIA VERO VOLLEY: Cazaute 2, Gelin (L1), Guidi n.e., Heyrman n.e., Pietrini n.e., Orro 1, Danesi 10, Konstantinidou, Fukudome (L2), Kurtagic 12, Smrek, Sylla 15, Egonu 31, Daalderop 17. All.: Lavarini S.DELSCANDICCI: Ribechi, Castillo (L1), Ruddins 4, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 5, Parrocchiale (L2) n.e., Bajema 6, Graziani, Nwakalor 11, Carol 15, Antropova 20, Mingardi 15, Ung Enriquez n.e.. All.: Gaspari M.ARBITRI: Canessa – Zanussi– Solito, maledetto, tieper laDelScandicci. Che perdela ‘bestia nera’di Sylla ed Egonu al quinto set dopo due ore e ventiquattro minuti di gioco.Battuta al termine del primo set per 25-22, laDelVolley ha prontamente reagito nella seconda frazione, imponendosi per 19-25.