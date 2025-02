Pisatoday.it - Ancora atti osceni davanti agli studenti: denunciato e allontanato

Leggi su Pisatoday.it

E' stato sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio il giovane, italiano, giànei giorni scorsi dalla Polizia di Stato del Commissariato di Pontedera per i reati di porto abusivo di un coltello e diaggravato dalla presenza di minori in quanto.