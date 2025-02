Ilnapolista.it - Anche La Stampa di Elkann si è stufata: la Juve di Thiago Motta è un horror, con 200 milioni spesi

Ladisi è: ladiè un, con 200Alla fine la propaganda non regge. Di fronte alla assoluta assenza di risultati, sta crollando la grottesca e assurda propaganda allestita per pomparee Giuntoli. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia (contro l’Empoli, sigh), una settimana dopo quella in Champions, la pazienza sembra finita. StamattinaLadispara a pallettoni sulladi.Ecco cosa scrive nell’editoriale Antonio Barillà:Lo spettacolo? Servito. Peccato si tratti di un. Lantus, dopo aver abbandonato la Champions – in fondo, ma proprio in fondo, può starci -, tradisce la sua gente in Coppa Italia, cancellando l’ultima speranza di sollevare un trofeo e riservandosi il quarto posto come ambizione residua.