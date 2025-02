Ilrestodelcarlino.it - Anche Fossombrone in pole alla fiera del turismo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è appena conclusa l’edizione 2025 della Borsa Internazionale del, BIT, in programma come ogni anno a Milano. Spiega l’assessore alFederica Romiti: "Il Comune diera presente con un suo desk, all’interno del grande spazio dedicatoRegione Marche. È stata un’imperdibile occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze, incontrando persone, buyer, operatori dell’accoglienza, per confrontarsi su buone pratiche, idee e creare nuovi progetti". Per, è stato lanciato il nuovo Itinerario della Bellezza grazie all’instancabile lavoro di Confcommercio-Marche Nord, ormai arrivato a comprendere 28 Comuni della provincia di Pesaro e Urbino; illustratii risultati del Bando regionale "Mura storiche"presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, che ha visto il finanziamento dei lavori di restauro e consolidamento delle mura del cortile maggiore del Palazzo Ducale di; è stato presentato, infine, il Cammino dei Cappuccini, che parte proprio da