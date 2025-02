Casertanews.it - Amplia il negozio ma non lo comunica, scattano i controlli e l'ordinanza di chiusura

Leggi su Casertanews.it

Con l'numero 32 del 26 febbraio 2025 il Comune di Castel Volturno, attraverso il Settore Urbanistica, Demanio e Abusivismo, ha disposto la cessazione immediata e ladi un esercizio commerciale del settore non alimentare situato in via Domitiana km 31,200. Il provvedimento si è.