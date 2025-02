Gossipnews.tv - Amici Serale: Tre Nuovi Nomi in Giuria!

Leggi su Gossipnews.tv

Grandi cambiamenti in arrivo per ildi24: lasarà completamente rinnovata con tresorprendenti! Ecco di chi si tratta!L’attesa per ildi24 cresce di giorno in giorno. Il talent di Maria De Filippi si prepara a entrare nella fase decisiva, che come sempre troverà spazio nella prima serata del sabato su Canale 5. Ma la grande curiosità di questa edizione riguarda la: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe esserci un cambio totale dei giudici rispetto allo scorso anno.Stando a quanto riportato dal magazine Nuovo Tv, la conduttrice avrebbe deciso di sostituire completamente la. Se l’indiscrezione fosse confermata, diremmo addio a Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. Al loro posto potrebbero arrivare tre volti noti e amatissimi dal pubblico: Amadeus, Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato.