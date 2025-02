Isaechia.it - Amici, ex protagonista è diventata mamma: la dolce dedica sui social

A settembre dello scorso anno, l’ex amatissima allieva diMartina Stavolo, aveva annunciato suiche sarebbe, per la prima volta, di un bel maschietto. La cantante è sposata da circa otto anni con Andrea Frascangeli, e nonostante sulla sua vita privata è sempre stata molto discreta, qualche ora fa ha annunciato su Instagram la nascita del suo bambino.Il piccolo si chiama Edoardo ed è nato il 26 febbraio; la neo, oltre a condividere una tenera foto con il figlio, ha volutorgli alcuni versi della canzone che Giorgia ha portato all’ultimo Festival di Sanremo, La cura per me:Ieri 26/02/2025, ore 10:02 sei nato tu!Non so più quante volte ti ho cercatoPer quegli occhi, per quegli occhi che fanno da lunaNon so più quante notti ti ho aspettatoPer finire a ingoiare tutta la pauraDi rimanere solaIn questa stanza buiaSolo tu sei la cura per me Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dott.