Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 2 marzo 2025: ospiti e sfide | Spoiler

Cosa accadrà addiDeviste leper ladi domenica 2? Ecco tutte le novità su quanto è accaduto nella scuola più spiata del piccolo schermo grazie alle talpe presenti nella registrazione odierna. Cosa vedremo dunque domenica pomeriggio a partire dalle 14.00 circa su Canale 5? Qualiha convocato la conduttrice? Quali ragazzi otterranno l’accesso al Serale? La seconda fase del talent si avvicina a passi da gigante. E’ ora di stringere il cerchio e decidere chi si merita di esibirsi in prima serata sull’ammiraglia Mediaset.diDe: glifamosiSettimana scorsa addiDecomesono approdati molti ex concorrenti del talent che hanno partecipato a Sanremo. Abbiamo potuto ammirare le esibizioni di: Irama, Elodie, Sarah Toscano, Gaia e i The Kolors.