Anticipazionitv.it - Amici anticipazioni 2 Marzo 2025, due accessi al serale: ospiti da Sanremo

Leggi su Anticipazionitv.it

24 entra nel vivo! Nella registrazione del 27 febbraio, Maria De Filippi ha assegnato due nuove maglie per il. Bocciati, invece, SenzaCri, Vybes e TrigNO, che dovranno ancora attendere. Non è mancata la musica dal Festival di: in studio si sono esibiti Giorgia, Francesca Michielin e i ComaCose. La puntata ha riservato anche una brutta notizia: la gara di ballo è stata annullata. Ecco tutte leufficiali fornite da SuperGuida TV enews.registrazione 27-02-: Raffaella e Chiamamifaro ottengono la maglia delI professori hanno valutato cinque allievi. Raffaella ha conquistato la maglia con tre esibizioni: un assolo e un passo a due su Footloose con Mattia. Chiamamifaro, invece, ha dovuto aspettare la seconda esibizione prima di ottenere il via libera.