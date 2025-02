Ilfattoquotidiano.it - Amici 24, Mattia Zenzola consola Raffaella in lacrime dopo l’infortunio: “Per un periodo ci siamo innamorati”

Qual è il più grande incubo di un ballerino che partecipa ad? Infortunarsi, magari proprio poco prima del serale. Negli anni diversi concorrenti hanno dovuto abbandonare la scuola sul più bello per motivi di salute, e ora l’eventualità di un simile scenario spaventa non poco. La danzatrice della corrente edizione ha avuto un momento di sconforto come mostrato nel daytime del 26 febbraio e ha chiesto di potersi confrontare con, suo ex partner di ballo e vincitore del talent nel 2023.La ragazza si è infortunata al piede e ora ha paura che questo possa impedirle di accedere alla fase serale del programma di Canale 5, quella più ambita. “Perché stai così?”, le ha chiesto, che prima di vincere il programma aveva dovuto lasciarel’anno precedente proprio a causa di un infortunio, salvo poi tornare nella stagione successiva fino ad alzare la coppa.