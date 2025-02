Biccy.it - Amici 24, anticipazioni nuova puntata: due nuovi alunni al Serale

Leggi su Biccy.it

Oggi Maria De Filippi ha condotto unaregistrazione del pomeridiano di24, tra le ultime prima dell’inizio del, che prenderà il via a metà del prossimo mese e queste sono leufficiali diramate daNews e SuperGuidaTv.I professori hanno assistito a cinque esami di sbarramento assegnando solo due maglie per il: l’hanno ottenuta la ballerina Raffaella e la cantante Chiamamifaro. Hanno ottenuto ancora una bocciatura, invece, SenzaCri, Vybes e TrigNO, il malessere dell’edizione che palesemente sarà l’ultimo a ottenerla.*ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO*24, gli allievi ammessi alAntonia NoccaNicolò FilippucciJacopo SolAlessia PecchiaFrancesco FasanoFrancesca BoscoChiara BacciAsia De FiglioRaffaellaChiamamifaroL'articolo24,: duealproviene da Biccy.