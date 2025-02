Ilgiorno.it - Amarcord della moda che fu. Biki e la “nuova “ Maria Callas. L’arte dimenticata di Brunetta

Tac, tac, tac, tac. Risuonano nervosi i tacchi delle habituésul porfido meneghino. Aspettano o hanno fretta ma sempre con la punta o con il tacco ritmano gli impegni stressanti. Sono gremite le viuzzole del quadrilatero, gli snodi secondari e addirittura quelle gincane che solo i tassì più abili sanno navigare. La settimanaè un fascio di luce puntato verso il futuro, un punto interrogativo del pubblico ed esclamativo degli stilisti, coloro che si affannano in previsioni e scongiuri uscendo prima imbarazzati poi in trionfo una volta conclusa la défilé. Ma Milano è una costellazione dell’universoanche (e mi vien da dire soprattutto) per quei suoi dimenticati angoli che andrebbero raccontati di più a chi orbita tra gli indirizzi del calendario. Solo così i belgi, i francesi, i coreani o gli americani possono rendersi conto che questa umida e prosperosa città che li accoglie porta con sè il cultobellezza da secoli.