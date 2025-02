Ilgiorno.it - Alunni sospesi a scuola? Svolgeranno servizi civici in Comune: l’esperimento di Corbetta

– Gli studentiper motivi disciplinari non dovranno più trascorrere questo tempo “a vuoto”. Nei giorni di sospensione non si dovranno recare ama in Municipio, dove verrà loro richiesto di svolgere delle mansioni adeguate alle loro conoscenze e professionalità. È questo il senso della convenzione che è stata sottoscritta tra l’istituto Alessandrini-Mainardi e l’amministrazione comunale. “Non ha senso punire e lasciare a casa i ragazzi dasenza sviluppare in loro il senso di responsabilità e di rispetto civico verso il prossimo – commenta il sindaco Marco Ballarini –. Trovandoci in totale sintonia con la proposta dellaabbiamo deciso di approvare questo progetto che trasforma le ore o i giorni di sospensione dalle attività scolastiche degli studenti in momenti educativi e attività dio civico da svolgere per la collettività”.