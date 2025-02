Iltempo.it - Altro che piove. Qui è Gaza... governo ladro. L'ossessione della sinistra per Meloni

Nella sua ormai proverbialeper Giorgialaci ha fatto assistere attoniti alla più provinciale delle polemiche. Non siamo più il Paese del «» ma quelli del «». Perché succede, nell'italico gioco al massacro politico fine a se stesso, che il video lanciato sui social di Trump e realizzato dall'Ai, che ci mostra la Striscia trasformata in un surreale e onirico paradiso del lusso e delle vacanze relax abbia suscitato non tanto commenti o indignazione come è capitato anche fra i repubblicani d'America, ma la richiesta alla premierdi riferire in Parlamento su quanto decide di fare il capoCasa Bianca nel suo Paese. In pratica ogni scusa è buona per convocare il Parlamento e trasformarlo in un set tv per fingere di fare politica e poi trovarsi, come nel caso Almasri, con i discorsi scritti prima e le battute preconfezionate.