Sport.quotidiano.net - ALTRI MONDI. Top11 francese. L’Equipe premia di nuovo Tramoni

Leggi su Sport.quotidiano.net

Encore une fois, magnifiquement,. La Francia celebra la stella del Pisa. In realtà, non è la prima volta. Infatti,, celebre quotidiano sportivo transalpino, ha pubblicato – come accade ogni settimana – la formazione composta dai migliori undici giocatori francesi all’estero nel fine settimana trascorso. E nel 4-2-3-1 disegnato, dove compare in porta un altro "italiano", Butez del Como, il numero undici nerazzurro è stato schierato come trequartista, al fianco di Olise del Bayern Monaco, per farci un’idea. La decisione è arrivata dopo la prestazione dicontro la Juve Stabia, nella quale il fantasista nerazzurri ha prima visto la sua rete annullata perché Angori ha raccolto il pallone oltre la linea, quindi ha segnato il gol del momentaneo 1-1 su calcio di rigore, portando a nove il numero di centri stagionali in campionato (oltre a uno in campionato).