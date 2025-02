Calciomercato.it - Altra tegola: infortunio UFFICIALE e out per Napoli-Inter

Inzaghi perde un altro pezzo in vista del big match di sabato al Maradona: alternative ridotte in difesa, può tornare dopo la sostacontinuano a perdere i pezzi. A solamente due giorni dalla supersfida del Maradona che può decidere – almeno in parte – le sorti dello scudetto, vanno delineandosi le formazioni e i giocatori a disposizione di Inzaghi e Conte. Il tecnico azzurro, che ora deve rincorrere dopo il sorpasso subito nell’ultima giornata, dovrà fare a meno di Zambo Anguissa, Neres e Mazzocchi. Olivera dovrebbe recuperare ma dopo un lungo stop non sarà chiaramente al top, così come Spinazzola che invece è tornato solamente a Como.Simone Inzaghi e Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.itAnche l’però avrà qualche pezzo mancante. Oltre a Sommer, Carlos Augusto e Zalewski nell’ultima partita, quella vinta con la Lazio in Coppa Italia, si è infortunato anche Matteo Darmian.