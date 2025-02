Internews24.com - Altobelli elogia Arnautovic: «Non sono sorpreso, per me lui è un giocatore da Inter…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Non, per me lui è unda Inter.» Le parole di Spillo Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alessandro, ha parlato cosi di Marko, dopo il grande gol e la buona prestazione in Inter Lazio:EXPLOIT- «Exploit è il gol, un colpo fuori dal comune. Ma non lo è il suo rendimento: nondall’austriaco.vale, è unda Inter. L’ho sempre pensato, ha un ruolo importante nello spogliatoio e anche dentro il campo difficilmente le sue prestazionibanali. Si è molto parlato di Taremi, specie a inizio stagione. Ma io ho sempre creduto che la prima vera alternativa a Thuram e Lautaro fosse»COSA CONVINCE DI PIU’ DELL’ATTACCANTE AUSTRIACO? – «Sa essere utile anche quando non segna.