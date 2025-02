Ilgiorno.it - Alt al viavai dai boschi. Operazione a tappeto: scattano quattro denunce

intorno a Busto Garolfo restano teatro di un’intensa attività di spaccio, ma la risposta delle forze dell’ordine non si è fatta attendere. Continuano senza sosta i controlli per contrastare il fenomeno della droga nelle areeve, con la Polizia locale in prima linea. Oltre alle numerose violazioni al codice della strada accertate per il mancato rispetto dell’ordinanza di divieto di transito nelle zone boscate, le operazioni hanno portato alla denuncia dipersone, due delle quali trovate alla guida in stato di ebbrezza. Non solo: un conducente è stato individuato con droga a bordo, mentre un altro ha tentato per ben due volte la fuga per sottrarsi ai controlli. Per ben due volte un automobilista, nel tentativo di eludere i controlli, è fuggito ad alta velocità. Identificato in entrambe le occasioni, è stato deferito all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e nei suoi confronti è stato richiesto alla Questura il foglio di via obbligatorio dal Comune di Busto Garolfo.