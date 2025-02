Sport.quotidiano.net - Alma, ecco lo 0-3 e la multa di 500 euro. Alessandrini: "Una fine che mi rattrista"

Marco, 70 anni, è il tecnico che ha vissuto più stagioni all’Juventus Fano negli ultimi trent’anni. Mister, che ricordi ha dei suoi anni all’? "Ho iniziato negli anni Novanta quando c’era allora Guidolin in prima squadra ed io allenavo il settore giovanile con la squadra degli Allievi nazionali che era un campionato di tutto rispetto. Poi due anni in Serie D culminati nel 2016 con il ripescaggio in C2. E ancora nel 2019/20 con il salvataggio dell’in serie C vincendo il playout contro il Ravenna. Sono stati campionati straordinari, perché all’epoca si era ricreato, anche col concorso dei giocatori, un ambiente pieno di entusiasmo e di gioia, con tanta gente che veniva alla partita per festeggiare i colori granata". Adesso è tutta un’altra musica, purtroppo. "Dispiace, ma non posso aggiungere di più perché non conosco le dinamiche di questi ultimi tempi.