Lettera43.it - Allo Yosemite Park la bandiera degli Usa a testa in giù contro i licenziamenti di Trump

Leggi su Lettera43.it

Saranno circa mille i ranger dell’agenzia che gestisce i parchi nazionaliStati Uniti a essere licenziati da Donalde Elon Musk. Il presidente americano e il miliardario hanno deciso i tagli all’interno del pianogli sprechi federali, gettando nel calderone anche i guardaparco. Una scelta improvvisa e comunicata via mail agli stessi lavoratori, che hanno deciso di prore sui social e poi con una manifestazione di grande impatto. Sul celebre El Capitan, la formazione rocciosa all’interno dello, in California, è stata esposta unaStati Uniti capovolta. Solitamente disporre il simbolo americano ain giù equivale a un segnale di grave pericolo.Donald(Getty Images).La pro: «Così conseguenze per anni»E per i ranger, così come per il NationalService, in effetti è in pericolo il futurostessi parchi.