Allenare la parte inferiore del torace è quello che ti serve per avere pettorali d' acciaio

Leggi su Gqitalia.it

occupano un posto speciale nel cuore di ognuno di noi. Per questo motivo vogliamo spezzare una lancia a favore deibassi, troppo spesso trascurati in favore di altri esercizi più diffusi e praticati in palestra per valorizzare il tuo amato.Se dimentichi di prenderti cura dellabassa del petto, devi capire una cosa: non solo, a poco a poco, il tuo corpo assumerà un aspetto poco solido, ma potresti anche compromettere le prestazioni fisiche negli esercizi più complessi, come i deadlift. Per aiutarti a raggiungere davvero l'obiettivo, i nostri esperti ti presentano qui i protocolli migliori per ingaggiare labassa del, ognuno con un obiettivo specifico. Prima però un po' di dati scientifici.Perché è fondamentaleladel?Quando è stata l'ultima volta che, in palestra, un amico ti ha guardato e ti ha detto: "Ehi, la tuabassa del petto è davvero fantastica"? Probabilmente mai.