Juventusnews24.com - Allenamento Juve, bianconeri al lavoro dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia: il report della seduta odierna

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24al: si pensa subito al campionato. IlodiernoLantus ha pubblicato tramite il proprio sito ildila pesante eliminazione– «Lantus è tornata subito ad allenarsi per mettere alle spalle la serata dicontro l’Empoli. Ihanno iniziato a pensare nuovamente al campionato: lunedì 3 marzo, alle ore 20:45, affronteranno in casa l’Hellas Verona. Al Training Center, dunque, coloro che non sono stati impiegati o che sono subentrati a gara in corso insi sono concentrati –la fase iniziale di riscaldamento – sulatletico, con e senza palla. Scarico, invece, per chi è sceso in campo dal primo minuto contro la formazione toscana».