Alle sfilate dell’autunno inverno 2025 26 il fur coat torna a essere l’oggetto del desiderio

Chi l’avrebbe mai detto che la tendenza pelliccia sarebbeta aprotagonista delle passerelle? In passato, per tanti decenni sfoggiare un cappotto di visone, volpe o zibellino corrispondeva a poter mettere in mostra il proprio status economico. Comprarne uno per la moglie voleva dire aver raggiunto un certo ruolo all’interno della società. E c’era anche chi risparmiava anni perin grado di raggiungere questo obiettivo. Dagli Anni 90 invece questo status symbol è stato sostituito da altri più in linea con lo spirito del tempo, spaziando tra borse e orologi. Ma non solo. A decretarne la fine è stata soprattutto la coscienza degli animalisti che hanno denunciato le inaccettabili condizioni deglivamenti e il crudele trattamento riservato agli animali.