Allarme in Stazione Centrale | Un uomo gira tra la folla con un fucile a tracolla Il video delle telecamere e l’alert a tutte le Volanti

Milano, 27 febbraio 2025 – La prima segnalazione allarmata è arrivata attorno alle 17 di giovedì 27 febbraio dal piano -1 delladi Milano: "C'è uncon un". In effetti, le verifiche immediate degli agenti della Polfer, che hanno visionato quasi in tempo reale le immagini registrate dalle, hanno isolato due frame di unsu un tapis roulant e in un corridoio interno dello scalo ferroviario con l'arma imbracciata; attorno a lui, altre persone apparentemente tranquille. Il probabile viaggio in metrò Stando a quanto emerso, l'sarebbe poi salito in metropolitana: la polizia lo sta cercando per identificarlo e per capire innanzitutto se ilche aveva con sé sia vero o finto e in secondo luogo perché lo stesse portando in giro.