Ilrestodelcarlino.it - Alla Malatestiana si fa spazio la ’Musica fra le antiche mura’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Bibliotecae il Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’ tornano a collaborare come avvenuto negli anni passati con le rassegne ‘Musica fra lefocalizzando la propria attenzione sul rapporto fra musica e pensiero. Il primo appuntamento di questa nuova, attesa, rassegna è in programma per questo pomeriggio alle 17:30, nella sala proiezioni al primo piano dove risuoneranno le note di Beethoven. La rassegna, in cui musica e parole troveranno sintesi nell’arte dei professionisti che interverranno, vedrà tre primi concerti dedicati ai grandi capolavori della musica da camera (Beethoven, Schumann e Brahms) e ad opera dei gruppi ed ensembles del Conservatorio ‘Maderna-Lettimi’: al primo, che si terrà oggi, seguiranno poi altri due incontri nelle giornate di giovedì 13 e 27 marzo, alle 17:30, sempre nella saletta proiezioni della