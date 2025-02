Ilfattoquotidiano.it - “Alla Juventus c’è chi pretende senza dare niente”. Con chi ce l’ha Thiago Motta? Gli indiziati

L’eliminazione dellacontro l’Empoli ai quarti di finale di Coppa Italia è stata l’ennesima delusione stagionale. Fuori ai playoff di Champions League contro il Psv ed eliminati in coppa nazionale da una squadra che ha fatto una grande partita, ma ha giocato con tante riserve di cui molte giovanissime (il 2004 Marianucci, il 2005 Bacci e il 2006 Tosto). In campionato poi, la corsa per il quarto posto che vale l’accessoprossima Champions League è serratissima. Sì, laè in piena lotta per ottenere questo importante piazzamento, ma così come la Fiorentina, la Lazio, il Milan e il Bologna, con queste ultime due che proprio oggi si sfideranno nella gara valida per il recupero della nona giornata. Chi prevarrà tra rossoneri o rossoblù, metterà quasi fuori dai giochi l’altra, ma la lotta al quarto posto rimane in qualsiasi caso molto serrata.