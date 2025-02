Bergamonews.it - Alla Biblioteca Angelo Mai la prima puntata del videopodcast di Molte Fedi

Bergamo. Sarà domenica 2 marzo alle 11rinnovataMai ladell’Astrolabio, ildisotto lo stesso cielo. Al primo appuntamento parteciperanno Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro, fondatrici nel 2022 del progetto Sex & The City.“Questanasce da un’esigenza e da un problema che caratterizza ogni città e ogni realtà locale – dichiara Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna -. Un pensiero che sfocia in un interrogativo chiaro: Cosa significa costruire una città sicura soprattutto per le donne e per le minoranze di genere? Il tentativo che abbozzeremo domenica è proprio quello di provare ad immaginare tentativi per ridisegnare una città che sia davvero di tutte e tutti. Lo faremo a partire dal progetto che Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro hanno ideato sulla città di Milano e che stanno proponendo anche in altre realtà cittadine: un percorso che analizza una certa narrativa della paura e che da un lato incentiva la vitalità della città, dall’altro promuove la costruzione di reti sociali che possano sostenere i soggetti più vulnerabili.