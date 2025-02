Ilrestodelcarlino.it - Alimenti scaduti da 4 anni e carni scongelate da sei giorni finivano nei piatti pronti: aziende multate

Bologna, 27 febbraio 2025 - Decongelavano la carne, la conservavano senza cucinarla anche per sei, per poi utilizzarla nel laboratorio di cucina. Altri ancora rivalutavano la data di scadenza delle materie prime anche di 6 mesi per poi impiegarle nella preparazione di alcune pietanze. Per questo motivo i carabinieri del Nas di Bologna hanno multato di ottomila euro duenella provincia di Forlì-Cesena e sequestrato oltre ottomila chili di carne. Stando alle indagini dei militari, una prima azienda utilizzava una prassi scorretta di prelievo e de-congelamento delle, che una volta estratte dalla cella frigo, con temperature di -18 gradi, venivano conservate per svariati, anche fino a 6 e comunque ben oltre le 24 ore consentite, prima di essere utilizzate nel laboratorio di cucina.