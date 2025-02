Cityrumors.it - Algoritmo sballato: violenza e incidenti mortali nei reels di Instagram

Leggi su Cityrumors.it

Errore nell’o scelta ponderata? Suvengono inondati di contenuti violenti e potenzialmente traumatici per i più piccoli“Tenete i vostri figli lontani daper ora“. Queste parole riecheggiano tra i social, mentre le segnalazioni di contenuti violenti e disturbanti continuano a crescere. La funzione video “” dell’app ha iniziato a mostrare immagini estremamente inadeguate:, risse,, persino scene in cui si vedono persone che perdono la vita. Il fenomeno, segnalato da utenti in tutto il mondo, sembra manifestarsi in modo casuale, lasciando molti spettatori sbalorditi e preoccupati.neidi– Cityrumors.itL’esperto di tecnologia, Kenneth Dée, non ha esitato a lanciare un monito: “Al momento non permetterei ai bambini di utilizzare l’app“.