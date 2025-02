Ilfoglio.it - Alexa, anche meno

Manca poco: pare che in marzo Amazon immetterà sul mercato americano un dispositivo che dovrebbe chiamarsi “più”, ossia il consueto assistente vocale domestico arricchito da una più sofisticata intelligenza artificiale, in grado di consentire conversazioni fluide. Per le due persone che non lo sapessero (cioè i miei genitori), per parlare conoggi l’utente è costretto a ripeterne il nome all’inizio di ogni riga di dialogo, ricavando così non solo l’effetto straniante dell’uomo che parla da solo mentre cucina o stende il bucato, maquello preoccupante dell’uomo che progressivamente alza la voce, acquisisce un’inflessione imperativa rivolgendosi al vuoto, si vede sovente ignorato o frainteso, reitera il comando, si dispera, abbandona il bucato ancora umido e la pasta non scolata per andare a rifugiarsi in un ripostiglio buio dove riflettere sui bei tempi in cui per fare una qualsiasi cosa bastava farla col proprio ditino, senza ripetere “Ehi,” enne volte in nome del progresso.