Lapresse.it - Alessandro Gassmann: “Schlein non ha grandi capacità comunicative”

“Se Ellyha il carisma per fare la leader? Io sarei un moderato di sinistra e la, che spesso condivido, sembrerebbe moderata ma non ha, purtroppo”. Ultimamente la segretaria Pd ha lanciato battute nei confronti della premier, definendola la ‘presidente del coniglio’, ad esempio. “In questo momento le battute sono inutili e controproducenti”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a ‘Un Giorno da Pecora’, è l’attore, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.“Se mi piacerebbe essere attivo anche in politica? Come spesso succede a noi artisti abbiamo la sensazione di non fare un mestiere essenziale per la sopravvivenza delle persone, questo un po’ mi manca. La politica, se fosse fatta bene, sarebbe l’arma più potente ma non ho le qualità.