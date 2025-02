Ilveggente.it - Alcaraz totalmente distrutto: stavolta c’è poco da fare

Leggi su Ilveggente.it

: la sentenza che arriva sullo spagnolo è clamorosa. Ec’è davverodaPer molti, anzi per tutti, Carlos– a meno che non esca un altro campione nello spazio ditempo – è davvero l’unico tennista che potrebbe essere in grado di battere Sinner e di giocarsela nel corso dei prossimi anni.c’èda(Lapresse) – Ilveggente.itUn campione lo spagnolo, senza dubbio, uno giovane che, insieme anche al collega che adesso ha 3 mesi di sospensione, può solo ed esclusivamente crescere. Sì, più passa il tempo e più si guadagna in esperienza e quindi la possibilità di riuscire a gestire tutti i momenti di una partita. Che i due tennisti citati prima siano gli unici in grado di seguire le orme di quelli che da 20 anni a questa parte hanno fatto proprio la storia di questo sport ne è convinto anche Fernande Verdasco, il tennista che daha deciso di dire basta.