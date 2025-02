Biccy.it - Alba Rohrwacher fra le presentatrici della notte degli Oscar

Ci sarà anche l’italianissimafra i presentatori che nel corsocerimonia2025 annuncerà i vincitori. L’evento si terrà come ogni anno al Dolby Theatre di Los Angeles e in Italia sarà coperto per il secondo anno consecutivo dal cast de La Vita in Diretta che su Rai1, in piena, commenterà l’evento cinematografico giunto alla sua 97ª edizione.Negli Stati Uniti d’America si terrà il prossimo 2 marzo alle 16:00 (ora locale di Los Angeles) con la conduzione di Conan Christopher O’Brien, mentre in Italia sarà trasmesso su Rai1 e RaiPlay dalle ore 23:30 col titolos – Lain Diretta con Alberto Matano.Al momento non è specificato quale categoriapresenterà, ma la sua presenza è stata confermata da diverse fonti.is set to present at the 2025 #s pic.