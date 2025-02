Davidemaggio.it - Alba Rohrwacher agli Oscar 2025

Leggi su Davidemaggio.it

L’Amica Geniale ha cambiato la vita di molti attori ed attrici e tra loro c’è, voce narrante della serie nonchè volto di Elena nell’ultimo atto: l’attrice sarà tra i presenter alla prossima notte degli, prevista per il 2 marzo(in diretta su Rai1).La serata evento, il cui conduttore ufficiale è il comico Conan O’ Brien, nonostante i drammatici eventi causati dincendi degli ultimi mesi, si terrà a Los Angeles. E tanti saranno gli attori che interverranno sul palco del Dolby Theatre per presentare categorie e nomination in attesa dell’assegnazione delle ambite statuette.Premio: tutti i presenterTra loro la, Harrison Ford, Zoe Saldaña e Samuel L. Jackson, Dave Bautista, Gal Gadot, Andrew Garfield, Margaret Qualley, Rachel Zegler, Joe Alwyn, Halle Berry, Sterling K.