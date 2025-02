Lapresse.it - Al via il bando Ecopack, il Conai premia il design ecosostenibile

Leggi su Lapresse.it

Al via ildiper il. Per il 12esimo anno il Consorzio nazionale imballaggi chiama in campo le imprese italiane che hanno ridisegnato i loro packaging con strategie vincenti per la sostenibilità, mettendo in gioco nuove soluzioni di progettazione.La partecipazione è aperta a tutte le aziende che hanno rivisto i pack con interventi di ecousando almeno una tra le leve di eco: riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materiale riciclato-recuperato, risparmio di materia prima, risparmio di materia prima vergine, ottimizzazione dei processi produttivi, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo e (new entry 2025) ricarica, ovvero l’aver progettato un imballaggio perché possa essere riempito nuovamente con il prodotto di partenza.