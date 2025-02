Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro EuropAuditorium tanti gli appuntamenti da segnare in agenda:

Prosegue a pieno ritmo la programmazione al. Dopo la grande emozione sul palco dell'Ariston all’ultima edizione del Festival di Sanremo, dove ha partecipato col brano Tra le mani un cuore, Massimo Ranieri sarà il 6 marzo alcol suo show Tutti i sogni ancora in volo che unisce canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Lo spettacolo presenta un allestimento scenografico rinnovato e include esibizioni dal vivo di canzoni, tra cui bellissimi inediti scritti per Ranieri da grandi cantautori italiani. I brani fanno parte del suo nuovo album, uscito lo scorso anno con lo stesso titolo dello spettacolo, prodotto dall’artista internazionale Gino Vannelli. La magia della grande danza di Roberto Bolle tornerà sul palco del TEA l’8 e il 9 marzo con il suo Gala Roberto Bolle and Friends.