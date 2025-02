Ilrestodelcarlino.it - Al Teatro Celebrazioni la prosa con Rocco Papaleo, Lodo Guenzi e Giovanni Esposito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si avvia il mese di marzo alche prevede una varietà di spettacoli che soddisfano diverse generazioni di pubblico. Tre sono gli omaggi musicali in programma. Si parte il 3 marzo con Queen Celebration In Concert, uno show che fa rivivere la storia di Freddie Mercury e della celeberrima band dei Queen: una vera e propria immersione musicale nel lavoro del gruppo britannico, che combina i più grandi successi con uno spettacolo di luci e contenuti audiovisivi, e che vede il talentuoso André Abreu dare vita all’immortale frontman della band inglese. Dopo il successo dello scorso anno, l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno l’8 marzo ripropone Alla scoperta di Morricone, il tributo al grande compositore che di anno in anno si arricchisce di nuove pagine: melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di generazioni di persone e che hanno fatto la storia del cinema.