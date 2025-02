Al Sophie’s Bar Bistrot per Carnevale gli aperitivi diventano maschere

Leggi su Ildenaro.it

Aria dicon, stravaganze, look coloratissimi, e tanta allegria per celebrare il periodo più “pazzo” dell’anno. Sempre sul “pezzo”, sebbene di recente apertura, ilBarsituato a Napoli in via Cilea poco distante dal Teatro Cilea, propone ai suoi clienti uno special menu per il Carnival Aperitif Time, rendendo particolarmente frizzante il consueto appuntamento del tardo pomeriggio finalizzato a godere di un momento di relax dopo una giornata di lavoro. Grazie alla fantasia ed alla creatività dei patron, i fratelli Luongo che svolgono con passione e professionalità la loro attività nel food & beverage, il “Bar”, in vista dell’arrivo del martedì grasso, propone un tris di Cocktail ispirati al, realizzati da Francesco Romano, noto barman con un background professionale nelle strutture ricettive più note della Campania.