Ilgiorno.it - Al liceo Carducci scoppia il “caso felpe”: il marchio 1312 (Acab, insulto ai poliziotti), la diffida del preside e la vendetta degli studenti. “Clima d’odio”

Milano – “Dacci ste, DiMa!!!”, “Non ce ne frega un c. della”, “Fanc. il buon nome”. Scritte sui muri e sui vetri delclassicodi Milano, accompagnati da insulti, volgarità e minacce rivolte alAndrea Di Mario: “Non fare incazzare gli”. Il raid vandalico nella notte, poche ore dopo la sua circolare per fare luce sul “” e sull’uso improprio del nome dell’istituto. Il messaggio sulleOgni anno gliorganizzano fra loro, al di fuori della scuola, la creazione e l’acquisto dipersonalizzate, col nome delaccanto a un loro disegno. A fianco a di uno di questi il numero, ovvero l’acronimo(All Cops Are Bastards) scritto in numeri seguendo la posizione delle lettere dell’alfabeto. “Un messaggio aggressivo, ostile e discriminatorio, dai più senza nemmeno domandarsi se fosse lecito, o addirittura senza farci nemmeno”, spiega il dirigente nella circolare inviata ae genitori.