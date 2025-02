Donnapop.it - Al Grande Fratello ormai va sempre peggio, avete visto cosa è successo nella notte? Che vergogna!

Per fortuna ilè quasi finito e il pubblico potrà evitare di assistere a patetiche scenette fintamente riprese durante la diretta del programma da Alfonso Signorini.questa?Protagonisti di questa vicenda sono, ancora una volta, Shaila e Lorenzo; i due gieffini, dopo aver passato una settimana tranquilla, sono tornati a litigare amaramente. Mentre lui sostiene che la sua fidanzata sia gelosa di Chiara Cainelli, la ballerina ed ex Velina di Striscia la Notizia continua a smentire questa supposizione.Rivolgendosi a Chiara, proprio Shaila, sotto le telecamere delha detto: “Mi fa passare come gelosa di te. Se tu ci credevi poteva compromettere anche la nostra amicizia. Io sono stata solo gelosa delle attenzioni che lui in passato ha dedicato ai suoi amici in generale e lui sotto le coperte mi diceva di dirlo in puntata, di dire che sono gelosa“.