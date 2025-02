Ilfattoquotidiano.it - AI Festival 2025: dall’implementazione di ChatGPT alla geopolitica: “Rispetto a Cina e Usa, l’Europa è poco competitiva”

La Bocconi di Milano ospita, per il secondo anno di fila, il WMF (We Make Future). L’evento, che nel 2024 ha toccato quota 6.000 presenze, è il primointernazionale dedicato all’intelligenza artificiale e, dopo il successo dello scorso anno, non poteva mancare l’appuntamento con la due giorni milanese dedicata all’AI. Il WMFriunisce in due giorni professionisti, aziende, startup e stakeholder, che discutono e approfondiscono la rivoluzione apportata dall’AI non solo nel business, ma anche in ambito politico, sociale, sanitario e lavorativo. Comprese le potenzialità per il giornalismo.I momenti di presentazione e dibattito, spesso a mo’ di “tavola rotonda”, si svolgono in diverse sale formative dove, speaker ed esperti da tutto il mondo, condividono competenze ed analisi sull’AI.