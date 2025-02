Zon.it - Agropoli, atti persecutori nei confronti della sorella: braccialetto elettronico a un 51enne

Il 26 febbraio, ad(SA), i Carabinierilocale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativamisura cautelare del “divieto di avvicinamento alla persona offesa ed applicazione del” emessa, su richiesta di questa ProcuraRepubblica, dal G.I.P. del Tribunale di ValloLucania (SA) neidi undel luogo, indagato per “” nei riguardi.Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, l’uomo avrebbe posto in essere comportamenti vessatori neivittima, consistenti in continue minacce al fine di ottenere somme di denaro.La misura cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.