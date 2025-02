Aggressione ai carabinieri dopo la gara di hockey | Daspo per due tifosi del Follonica

Leggi su Corrieretoscano.it

GROSSETO – Ilnon è prerogativa solo deidi calcio. Il Questore di Grosseto, su proposta della compagnia deidi, ha infatti emesso la misura di prevenzione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive per un anno nei confronti di duedella squadra delche lo scorso 21 dicembre al termine dell’incontro contro il Cgc Viareggio ed all’interno dell’impianto sportivo, si sono resi responsabili dei reati di violenza a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, ai danni di militari dell’Arma deiche si trovavano in servizio di ordine pubblico, ed anche di favoreggiamento personale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.La misura è stata introdotta inizialmente nell’anno 1989 per contrastare il crescente fenomeno della violenza negli stadi di calcio.