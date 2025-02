Cesenatoday.it - Aggiudicato l'appalto integrato per il nuovo asilo, si lavora per una sezione dedicata ai lattanti

Leggi su Cesenatoday.it

A Cesenatico sta per nascere unnido che sorgerà in via Leone nella sede della vecchia scuola dell’infanzia che negli ultimi anni era diventata la sede temporanea della Caritas di Cesenatico. Il finanziamento del Pnrr ammonta a 332.000 euro arrivati tramite un decreto del ministero.