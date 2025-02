Romatoday.it - Agenti in pensione e volontari. Per i (pochi) vigili di Roma arrivano i rinforzi

Leggi su Romatoday.it

L’ultimo concorso non è bastato per colmare la storica mancanza di. Nonostante le nuove assunzioni, arriveranno a 1300 in tutto, l’organico dei “caschi bianchi” è ancora ben lontano dal reale fabbisogno della città. Mancano circa duemila unità. Personale necessario anche e.